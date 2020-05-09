Жительницу Сколовского района Львовской области будут судить за поджог дома своего бывшего супруга. В результате пожара здание полностью сгорело.

Об этом сообщается в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

"Во время досудебного расследования сотрудники полиции установили, что здание загорелось в результате поджога, к которому причастна бывшая жена владельца дома - 48-летняя жительница того же села", - указано в сообщении.

Пожар произошел еще 9 апреля, но правоохранители сообщили о нем только сейчас - по окончании расследования. Известно, что дом полностью сгорел, но никто из его жителей не пострадал.

Женщина объяснила свой поступок плохими отношениями с бывшим супругом. Теперь ей грозит от трех до 15 лет ограничения свободы в соответствии с ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

Напомним, что в Херсонской области полиция нашла поджигателей синагоги.

Как сообщала "Страна", в Украине накануне и после Пасхи начали пылать храмы крупнейшей православной конфессии - УПЦ.