Во Львовской области женщина сожгла дом бывшего мужа
Жительницу Сколовского района Львовской области будут судить за поджог дома своего бывшего супруга. В результате пожара здание полностью сгорело.
Об этом сообщается в пресс-службе Нацполиции Львовской области.
"Во время досудебного расследования сотрудники полиции установили, что здание загорелось в результате поджога, к которому причастна бывшая жена владельца дома - 48-летняя жительница того же села", - указано в сообщении.
Пожар произошел еще 9 апреля, но правоохранители сообщили о нем только сейчас - по окончании расследования. Известно, что дом полностью сгорел, но никто из его жителей не пострадал.
Женщина объяснила свой поступок плохими отношениями с бывшим супругом. Теперь ей грозит от трех до 15 лет ограничения свободы в соответствии с ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.
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