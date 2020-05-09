С полуночи субботы 9 мая позиции Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе 7 раз подверглись обстрелу.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Сообщается, что незаконные военные формирования несколько раз обстреляли позиции группировки "Восток" из гранатометов и стрелкового оружия - в районе Опытного, Красногоровки и Широкиного.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ООС вблизи Хутора Вольного; из минометов калибра 120 мм - в районе Крымского; из минометов калибра 82 мм - недалко от Новотошковского.

Раненых и погибших с украинской стороны не было.

Напомним, что все случаи смертей и ранений гражданского населения в зоне конфликта на Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Киеву территории.

Ранее мы писали о ранении двух детей и трех взрослых в Саханке. В "ДНР" заявили, что это произошло в результате обстрела со стороны ВСУ.