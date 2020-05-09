Мероприятия ко Дню Победы в разных областях Украины прошли без серьезных нарушений, но были возбуждены 4 дела по уголовным статьям и 20 - по административным.

Всего состоялось 495 официальных мероприятий, в которых приняло участие около 9 тысяч человек.

Об этом 9 мая сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Полицейские в целом обеспечили охрану общественного порядка и соблюдения карантинных требований при мероприятиях. Работа каждого полицейского была направлена на разъяснение норм законодательства и необходимость соблюдения определенных ограничений. Впрочем, без нарушений не обошлось. Поэтому в целом по результатам отработок сообщений полицейские открыли четыре уголовных производства и составили 20 административных протоколов", - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Так, в Сумской и Луганской областях два уголовных дела попали под статью о распространении коммунистической символики и два за хулиганство. В Донецкой области стало известно о повреждении авто участников автопробега, а в Киеве сообщили об избиении мужчины, у которого был шарф с символикой политической партии.

Большинство нарушителей, которые получили штраф, открыто демонстрировали георгиевскую ленту или нарушали карантинные меры.

Напомним, в Киеве правоохранители не зафиксировали грубых нарушений во время мероприятий ко Дню Победы. Большинство админпротоколов полицейские завели из-за нарушений карантина.

Как сообщала "Страна", генеральный прокурор Ирина Венедиктова начала оправдываться в сети после того, как ее раскритиковали за поздравление ко Дню победы при помощи одноименной песни.