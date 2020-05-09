Киевские власти утвердили порядок работы летних площадок общепитов во время первого этапа ослабления карантина в Украине, который начнется 11 мая.

Перечень правил был опубликован пресс-службой Киевской городской государственной администрации в субботу, 9 мая.

Так, распоряжение столичных властей предусматривает следующие изменения в работе кафе и ресторанов:

Расстояние между местами для сидения за соседними столиками должно составлять не менее 1,5 м

За одним столиком могут сидеть не более двух посетителей (без учета детей младше 14 лет)

Заказ должен осуществляться и выдаваться дистанционно: через специально оборудованное окно или входную дверь заведения. Официант может принимать или выдавать заказ только при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между ним и посетителем

Место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом - чтобы исключить вход посетителей внутрь заведения. Также должна быть обеспечена возможность безналичной (бесконтактной) оплаты

Меню должно быть размещено для ознакомления рядом с местом принятия/выдачи заказов без возможности его выдачи клиентам.

Также заведениям необходимо придерживаться общих противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий:

ежедневная термометрия сотрудников

обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней

организация централизованного сбора использованных масок и перчаток и их утилизации

При этом на входах на территорию летних площадок заведений должен быть установлен санитарный контроль. Клиенты должны быть в масках и ожидать своей очереди за пределами помещений. Учреждения должны обеспечить маркировку расстоянии в 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди.

На входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиком. Дезинфекционные мероприятия должны проводиться каждые два часа рабочего времени. Дезинфекцию контактных поверхностей и посуды работники заведений должны проводить после каждого посетителя.

Кроме того, учреждения должны проинформировать клиентов об установленных ограничениях посредством оповещений на веб-сайтах, страницах в соцсетях и другими способами.

О том, готовы ли владельцы ресторанов Киева открыть свои заведения с 11 мая мы писали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов город установит символическую фиксированную сумму паевого участия в размере 1 грн.