Украинский боец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика, который недавно попал в базу "Миротворца", на бой без правил.

Об этом Грицай заявил в ролике на своем канале в YouTube.

"Будет тебе урок. Не тебе решать, чей Крым и что писать и говорить украинцам", - заявил он. По словам Грицая, ролики Усика "ватные", комментарии в соцсетях безграмотные, а угрозы украинским гражданам - глупые и бесчестные.

Спортсмен предложил боксеру бой без правил после того, как Усик на своей странице в Instagram обнародовал шуточное видео о диванных экспертах, которых ждет на ринге.

"Я и есть тот диванный эксперт, который стебется с твоих "ватных" видео, твоих малограмотных комментариев, с твоих детских стишков и российского сценария, который ты хочешь продвинуть", - заявил Грицай.

В 2018 году на пресс-конференции на вопрос "чей Крым" Усик ответил - божий и назвал задавших вопрос провокаторами.

Богдан Грицай - борец вольного стиля. Родился в городе Шепетовка Хмельницкой области. Живет в Киеве, учится в Олимпийском колледже имени Ивана Поддубного. Выступает в весовой категории до 92 кг.

Напомним, в Украине националисты обиделись на известных боксеров - Александра Усика и Василия Ломаченко. Оба снялись в православном фильме, который создавался украинскими и российскими монахами. Через несколько дней их поместили на сайт "Миротворец".

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Как сообщала "Страна", украинский боксер Александр Усик рассказал, что не собирается идти в политику, поскольку для этого нужно иметь профессиональную команду и разбираться в том, что делаешь.