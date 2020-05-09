Нацслужба здоровья Украины (НСЗУ) выделила средства Днепропетровской областной реабилитационной больнице, гендиректор которой 21 апреля объявила голодовку из-за нехватки средств на зарплату медикам.

Об этом рассказала руководитель Восточного межрегионального департамента НСЗУ Наталья Чертополох в комментарии "Радио Свобода".

По ее словам, средства были направлены в медучереждение Днепра с задержкой из-за ошибок в документах, направленных в Службу.

"Проблема Днепропетровской областной реабилитационной больницы не решается голодовкой руководителя больницы. Национальная служба здоровья Украины действует прозрачно. Сейчас больница получила средства на май. Это - процедура, и мы делаем это не потому, что руководитель объявила голодовку", - заявила Чертополох.

В то же время гендиректор больницы Инесса Шевченко 5 мая заявила, что она постепенно "выходит из голодовки". Она также подтвердила, что медучереждение уже получило средства из бюджета, однако их хватит только на минимальные зарплаты медикам без каких-либо надбавок.

"Я подписала электронным ключом второй договор с НСЗУ, он на 10 млн гривен до конца года. Сейчас идет юридическая процедура. К концу года нам должно хватить выплатить зарплату по минимуму. Если сейчас начнется сложный период просмотра медреформы, нам надо просто продержаться. Похоже, что будем платить минимальную зарплату, например, врачам чистыми на руки будет примерно 4-4,5 тысячи гривен", - сказала Шевченко.

Напомним, что 1 апреля в Украине стартовал второй этап медреформы, который меняет механизмы финансирования медучреждений.

Ранее мы писали, что директор больницы в Сумской области объявил голодовку из-за нехватки финансирования медучереждения в разгар эпидемии коронавируса в Украине.