Южная часть Одесской области потеряет львиную долю урожая из-за сильной засухи.

Об этом в эфире телеканала "Южная волна" заявил замглавы Одесского облсовета Вадим Шкаровский.

По его словам, перспектива того, что 95% всех озимых посевов на юге области будут потеряны из-за погодных условий, является вполне реальной.

"Традиционно Одесская область всегда была на первых местах и занимала ведущую роль по выращиванию и сдаче зерна - ячменя, гороха, рапса. И в первой пятерке - по пшенице. 850 тысяч гектаров посевных полей у нас, из них 600-650 тысяч - именно озимые… Сегодня мы с уверенностью можем констатировать: урожая озимых на юге области не будет", - сообщил депутат.

Как заявил Шкаровский, от засухи пострадали почти все районы области, включая северные, хотя там были осадки.

Видео: YouTube/ Южная Волна. Слова об урожае - с 01:29

Напомним, что по данным Минэкономики, ущерб от засухи в южных регионах Украины уже составил 234 тысяч гектаров (2,6%) посевов озимых культур.

Ранее мы писали, что из-за низких в марте и апреле, урожай плодовых и ягодных культур может снизиться более чем на половину.