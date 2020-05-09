Парки и скверы в Украине закрыли не из-за опасности заразиться коронавирусом, а ради психологического воздействия на украинцев и ощущения тревоги, чтобы они соблюдали карантин.

Об этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал в эфире "Украина 24".

"Мы когда закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это, опять же, был вопрос не столько влияния на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди больше психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги", - заявил он.

Ляшко объяснил, что эту тактику позаимствовали у других стран, когда поняли, что люди не боятся опасности, которую не видят.

"Когда я изначально анализировал те меры, которые внедрялись в Китайской Народной Республике, затем в Италии, также со стороны точки зрения эпидемиологии думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, она не влияет, например, на эти пути передачи. Затем, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что люди не видят, это невидимая инфекция, то нужно создать психологический какой-то эффект. И благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности и соблюдения карантинных мероприятий, которые вводились правительством", - резюмировал он.

Напомним, Кабмин Украины может с 11 мая смягчить некоторые ограничительные меры, введенные из-за коронавирусного карантина. В частности, речь идет об открытии парков, учреждений торговли непродовольственными товарами и возобновлении оказания некоторых бытовых услуг.

Как сообщала "Страна", Кабмин на заседании в понедельник, 4 мая, принял решение об ослаблении карантина в Украине с 11 мая. С этого дня заработает часть объектов индустрии красоты, откроют парки, скверы и зоны отдыха.