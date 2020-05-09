Назначенный 7 мая главой комитета реформ Михаил Саакашвили должен заняться реформой на таможне.

Об этом Владимир Зеленский заявил на брифинге в рамках рабочего визита в Закарпатье, передает Укринформ.

"Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что за время президентства в Грузии, Саакашвили успешно поборол там коррупцию и сделал таможню более современной.

"Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался", - сказал Зеленский.

"Второй момент - у него достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Когда они строили Батуми - это было привлечение различных инвесторов, тогда там построили большие сетевые отели. У него есть опыт", - добавил президент.

Также, по словам Зеленского, помощь Саакашвили понадобится Украине и при реформировании пенсионной системы.

"У него много дел, много реформ", - резюмировал президент.

Напомним, что после назначения Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ в Украине Тбилиси отозвал посла из Киева для консультаций.

Позже премьер-министр Грузии Георгия Гахарии заявил, что такой шаг нужен, чтобы защитить отношения с Украиной.