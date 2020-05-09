В Украину вылетели 46 граждан, которых вызвалась доставить спецрейсом авиакомпания Jazeera Airways из Кувейта.

Об этом сообщило посольство Украины в Кувейте в Facebook.

"Сегодня, 09.05.2020 г., в 12:00, по результатам договоренности с кувейтской стороной, специальным рейсом кувейтской авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Кувейт-Киев отправлено 46 граждан Украины, которые выразили желание вернуться на Родину", - указано в сообщении.

Все украинцы согласились с обязательной двухнедельной изоляцией дома и установили приложение "Дія", которой поможет врачам и полиции следить за соблюдением ими карантина. Перевозку украинцев организовало Министерство иностранных дел страны совместно с авиакомпанией Jazeera Airways.

Напомним, что с 12 марта в Украине ввели карантин, чтобы предотвратить коллапс медицинской системы во время пандемии коронавируса. Позже были закрыты границы.

По состоянию на утро, 9 мая, в Украине зафиксировано 14 710 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки зафиксировано 515 новых случаев заражение.

Как сообщала "Страна", у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет надежных доказательств того, что первым источником заражения коронавирусом нового типа стал рынок в китайском Ухане.