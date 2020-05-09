Замок Паланок на Закарпатье откроют для посетителей с 12 мая
В Мукачево Закарпатской области, после ослаблением карантина, с 12 мая возобновляет свою работу исторический музей в замке Паланок.
Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Музей откроет свои двери во вторник, 12 мая, и будет работать без выходных с 10:00 до 17:00.
При этом посетителям музея необходимо будет соблюдать карантинные меры:
- Вход на территорию музея и в помещения экспозиций разрешается только при наличии у посетителей средств индивидуальной защиты - маски или респиратора;
- Посетители музея обязаны соблюдать дистанцию - 1,5 м;
- В помещение кассы запрещено заходить более чем 1 человеку.
Напомним, "Страна" приводила полный список мест, которые по решению Кабмина откроются с 11 мая.
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