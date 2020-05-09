В Мукачево Закарпатской области, после ослаблением карантина, с 12 мая возобновляет свою работу исторический музей в замке Паланок.

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Музей откроет свои двери во вторник, 12 мая, и будет работать без выходных с 10:00 до 17:00.

При этом посетителям музея необходимо будет соблюдать карантинные меры:

Вход на территорию музея и в помещения экспозиций разрешается только при наличии у посетителей средств индивидуальной защиты - маски или респиратора;

Посетители музея обязаны соблюдать дистанцию ​​- 1,5 м;

В помещение кассы запрещено заходить более чем 1 человеку.

Напомним, "Страна" приводила полный список мест, которые по решению Кабмина откроются с 11 мая.

Ранее в Минздраве поделились советами касательно того, как не заразиться коронавирусом после снятия части карантинных ограничений.