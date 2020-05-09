Еврокомиссия предложила продлить запрет на несущественные поездки в ЕС для граждан третьих стран до 15 июня.

Об этом сообщается в пресс-службе Еврокомиссии.

"Ограничения на свободное передвижение и контроль на внутренних границах необходимо будет постепенно отменить, прежде чем мы сможем снять ограничения на внешних границах и гарантировать доступ в ЕС для лиц, не являющихся членами ЕС, для несущественных поездок. Это требует продолжения мер на внешних границах, чтобы уменьшить риск распространения заболевания через путешествия в ЕС", - заявила представитель Комиссии ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон.

По ее словам, несмотря на то, что некоторые европейские государства уже начали ослаблять карантин, ситуация с заболеваемостью все еще не подконтрольна властям.

Напомним, власти Финляндии приняли решение открыть границы с 14 мая. При этом выездной туризм за границу пока не рекомендуется, отметили власти. Кроме того, с 1 июня будет разрешено проведение спортивных мероприятий, рассказали в кабмине. В это же время начнется постепенное открытие предприятий общественного питания, учреждений культуры и спорта, реабилитационных и других помещений. Кроме того, будут разрешены мероприятия численностью до 50 человек.

Как сообщала "Страна", власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с 15 мая снять ограничения на передвижение своих граждан между этими государствами, которые были введены из-за пандемии коронавируса.