В Киеве правоохранители не зафиксировали грубых нарушений во время мероприятий ко Дню Победы. Большинство админпротоколов полицейские завели из-за нарушений карантина.

Об этом в субботу, 9 мая, информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в столичном Парке Вечной славы стражи порядка проверяли людей, которые пришли на традиционное возложение цветов к мемориалу, на наличие у них запрещенных вещей.

"Вместе с тем, в связи с карантинными ограничениями правоохранители пропускали на территорию парка по два человека с определенным промежутком времени и требованием соблюдения дистанции в полтора метра, а также выдавали защитные маски тем, у кого они отсутствовали", - сообщили в министерстве.

Фото: Нацполиция Украины

В МВД также отметили, что на территории Аллеи Героев Крут и Парка Вечной славы, в рамках мер против распространения коронавируса, каждый час проводились дезинфекционные работы.

Правоохранители подчеркнули, что некоторые граждане во время мероприятий к 9 Мая нарушали закон о декоммунизации и правила карантина.

"Полицейские составили четыре административных протокола: один по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты), а остальные - по ст. 44-3 (нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В дальнейшем материалы будут направлены в суд для принятия решения", - добавили в МВД.

Скриншот: МВД Украины

Напомним, что в Запорожье украинские националисты сорвали советскую символику с автомобилей, участвующих в пробеге организации "Полк Победы".

Ранее мы писали, что в целом, грубых нарушений на День Победы не зафиксировано на всей территории страны.