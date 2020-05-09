Количество заражений коронавирусом во всем мире по состоянию на субботу, 9 мая, превысило отметку в 4 миллиона человек.

Об этом сообщает международный сервис Worldometers.

Так, по последним данным число заболевших коронавирусом по всему миру равняется 1 405 049 людям. Из них активных случаев остается 2 362 661. То есть, 1 682 136 человек уже не болеют - 277 087 людей скончались и 1 405 049 успешно излечилось.

Первое место по заболеваемости по-прежнему занимают Соединенные Штаты, где известно о 1,3 миллионе больных. Следующими в этом трагичном рейтинге оказались Испания, Италия, Британия и Россия.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что новый коронавирус исчезнет, даже если ученым не удастся изобрести от него вакцину.

Как сообщала "Страна", Трамп анонсировал в скором будущем подготовку и презентацию отчета о происхождении коронавируса нового типа.