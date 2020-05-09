В Словакии, где власти недавно начали снимать карантинные ограничения, за последние сутки, впервые с 10 марта, не было выявлено ни одного нового случая коронавируса.

Об этом в субботу, 9 мая, информирует Минздрав страны.

По данным ведомства, всего в стране за все время эпидемии было подтверждено 1455 случаев Covid-19, от осложнений скончались 26 человек (ни одного за прошедшие сутки), выздоровели 919 (14 человек за сутки). В Словакии было проведено 118 371 тестов на наличие коронавируса, из которых только за последние сутки - 3 910.

Напомним, что 13 марта Словакия ограничила пропуск граждан на свою территорию для предупреждения распространения коронавируса.

Ранее мы писали, что в Словакии, на фоне распространения коронавируса в стране, был представлен новый состав правительства. Все министры были в масках и перчатках.