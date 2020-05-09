Каждый прилетевший в Великобританию должен пройти 14-дневную самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. Это правило касается всех, кто прибыл в страну из любой точки мира, кроме Ирландии.

Об этом сообщает BBC, в субботу, 9 мая.

Сообщается, что правительство поручило британским авиакомпаниям ввести 14-дневный карантин для тех, кто прибыл в Великобританию из любой страны, кроме Ирландии. Новое карантинное ограничение будет действовать с конца мая.

Отмечается, что путешественникам, очевидно, придется сообщить адрес своей самоизоляции по прибытии на границу. Пока не ясно, как долго будут действовать ограничения, и смогут ли не граждане Великобритании пребывать на изоляции в арендованном частном доме.

Также в сообщении сказано, что данные ограничения будут действовать на протяжении неопределенного количества времени.

Ранее мы писали, что в Великобритании карантин из-за коронавируса продлили минимум на три недели.

Также мы сообщали, что Борис Джонсон объявил, что Великобритания прошла пик Covid-19.