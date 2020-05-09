В Москве, напротив здания Госдумы, полицейские задержали пожилых мужчину и женщину, которые пришли с флагами Советского Союза.

Об этом пишет ТАСС в субботу, 9 мая.

В задержании двух пожилых людей участвовали более десяти сотрудников полиции. У женщины был при себе флаг СССР и фотография родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Мужчина также имел при себе флаг Советского Союза.

Сообщается, что женщина выкрикивала оскорбления в адрес властей Москвы, а мужчина отказывался предъявить сотрудникам цифровой пропуск.

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Также сообщали, что украинские правоохранители не зафиксировали грубых нарушений на мероприятиях, приуроченных ко Дню победы.