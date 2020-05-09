Пока Чернобыльский лес восстанавливается после продолжительных возгораний, чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в ряде украинских регионов.

Об этом в субботу, 9 мая, информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайной ситуации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

На данный момент сохраняется повышенный риск возникновения пожаров в большинстве районов Одесской, Николаевской, Запорожской и восточных областей.

Напомним, что недавно военные Национальной гвардии Украины жгли сухую траву на поле, несмотря на огромную пожароопасность этой затеи. Когда их заметил мужина и сделал замечание, один из военнослужащих едва не набросился на него с кулаками.

Ранее мы писали, что после массовых лесных пожаров в Житомирской и Киевской области, а также в Чернобыльской зоне отчуждения спасители заявили, что если люди не перестанут жечь сухостой, то к зиме сгорит вся Украина.