Президент Владимир Зеленский во время брифинга в Закарпатье заявил, что Украина не будет препятствовать выезду заробитчан за границу, но при условии наличия контракта на работу хотя бы на три месяца.

Слова президента приводит "Укринформ".

"Мы никому ничего не блокируем... Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять... Мы отпускаем граждан на эти работы – при условии, что нам показывают копию контракта с человеком на как минимум три месяца работы", - сказал Зеленский.

В то же время он уточнил, что в таком случае страна, в которую прибывают заробитчане, берет на себя обязанности по обеспечению их безопасности.

"Мы можем быть уверены, что, если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу", - подчеркнул он.

"Хотите работать за границей – пожалуйста, рабства в Украине нет" - заявил Зеленский.

Напомним, Из аэропорта "Борисполь" в пятницу вечером, 8 мая, вылетел в Австрию самолет, на борту которого находятся более 200 украинских сезонных рабочих. Заробитчан в Западную Европу доставляет латвийский чартер.

Ранее украинские власти не выпускали трудовых мигрантов на работу за рубеж. "Страна" разбиралась, почему.