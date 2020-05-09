Голливудская актриса Мила Йовович прочитала детскую книгу "Муха-Цокотуха" на русском языке в рамках акции "Сказки на дому".

Видеозапись опубликована на ее странице в Instagram.

Йовович написала, что акция "Сказки на дому" была запущена специально для детей, которые сидят на карантине. Также она добавила, "что Муха-Цокотуха" - одна из ее любимых книжек из детства.

Актриса сообщила, что собирается записать несколько любимых песен на русском языке.

"Я собираюсь записать несколько моих любимых песен на русском языке, а затем попробую написать несколько сказок на английском и для детей постарше", - подытожила Мила Йовович.

Проект "Сказки на дому" запустил музыкант Василий Зоркий. В нем уже поучаствовали Михаил Шац, Данила Козловский, Алесандр Робак и многие другие актеры и музыканты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) 8 Май 2020 в 10:09 PDT

Ранее мы сообщали, что 12-летняя старшая дочь актрисы активно изучает русский язык. Она прочитала сказку о крысе Поле и жабе Ларисе, которую сама написала.

Ранее мы писали, что дочери популярной актрисы Йовович Эвер и Дешиэл спели популярную детскую песенку "Антошка" на русском языке.