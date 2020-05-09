В Херсонской области на карантин закрыли три населенные пункта. Из-за вспышки коронавируса там установлено ограничение на въезд, которое продлится три дня.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной государственной администрации.

С субботы, 9 мая, на въездах в город Каховка, село Андреевка (Скадовский район) и село Гладковка (Голопристанский район) установлены блокпосты. Там водителям и пассажирам предстоит пройти температурный скрининг и рассказать о цели своей поездки патрульным.

Ограничительные меры, связанные с вспышкой коронавируса в этих районах Херсонской области продлятся три дня.

Напомним, что недавно в Херсонской области из-за вспышки коронавируса на въезд-выезд полностью закрыли три населенных пункта - город Олешки, села Левые Солонцы и Малые Копани.

Ранее мы писали, что во состоянию на утро, 9 мая, в Украине зафиксировано 14 710 случаев инфицирования коронавирусом.