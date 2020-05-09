В субботу, 9 мая, из Венесуэлы вылетел самолет, на борту которого находятся 79 граждан России, Беларуси и Украины. Они не могли вернуться домой из-за прекращения международного авиасообщения. Эвакуационный рейс приземлится в аэропорту Москвы 10 мая.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Самолет должен приземлиться в московском Шереметьево 10 мая в 03:25. Вылет был организован при помощи российской фармацевтической компании и посольстве России в Венесуэле.

Сам борт отправился в Венесуэлу для отправки новой партии инсулина. Но в этот раз был использован пассажирский рейс, а не грузовой, поскольку это позволит вывести из Венесуэлы застрявших там граждан России и других стран.

Напомним, Из аэропорта "Борисполь" в пятницу вечером, 8 мая, вылетел в Австрию самолет, на борту которого находятся более 200 украинских сезонных рабочих. Заробитчан в Западную Европу доставляет латвийский чартер.

Ранее украинские власти не выпускали трудовых мигрантов на работу за рубеж. "Страна" разбиралась, почему.