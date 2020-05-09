В субботу, 9 мая, Белый дом поздравил страны-победительницы во Второй мировой войне - США и Великобританию.

Об этом говорится в поздравлении на странице Белого дома в Instagram.

"8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов, именно это и происходит", - говорится в сообщении.

Напомним, супруга президента США Дональда Трампа Мелания снова удивила всех своим стильным нарядом, в котором вместе с мужем, появилась на церемонии возложения венков в Вашингтоне в честь 75-летия со Дня Победы.

Также "Страна" писала, что в субботу, 9 мая, в Беларуси прошел парад, посвященный 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне. На нем присутствовали ветераны, чиновники и приглашенные дипломаты.