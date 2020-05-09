В Запорожье украинские националисты сорвали советскую символику с автомобилей, участвующих в пробеге организации "Полк Победы" к празднику 9 Мая. Полиция открыла уголовное дело по статье о "распространении коммунистической символики".

Об этом информирует местное издание 061.

Сообщается, что в праздничном автопробеге участвовали 30 автомобилей с красными советскими флагами. Колонна машин проехала по центральному проспекту города, остановившись возле Аллеи Боевой славы. Там уже находились местные жители с флагами Украины.

Стычки в Запорожье на 9 Мая. Фото: 061

Активисты принялись срывать с автомобилей "Полка Победы" советскую символику, из-за чего началась словесная перепалка.

Стычки в Запорожье на 9 Мая. Фото: 061

Как сообщили в полиции Запорожской области, в ночь на 9 мая правоохранительные органы провели санкционированные обыски у лиц, причастных к местной организации "Полк Победы".

В ходе обысков было изъято более 1200 экземпляров газеты "Полк Победы 1945-2020", порядка 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями "Полк победы" и "75 лет Великой победы", более 90 красных лент с изображением серпа и молота, более 20 георгиевских лент, 20 кепок, 177 полимерных пакетов, шарики, с изображением серпа и молота, приветственное обращение с печатным текстом "Москва", около 100 грамот и приказов к 9 мая, портрет изображением Ленина и красный плакат с изображением серпа и молота.

Также 6 мая в Днепровский отдел полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области от местного управления СБУ поступило сообщение о противоправной деятельности жителя Запорожья 1974 года рождения, который в Fаcebook призывал к изготовлению, распространению коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

По данному факту Днепровским отделом полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Напомним, что сегодня народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" возложили цветы к Вечному огню в Киеве.

Ранее мы писали, что украинские правоохранители не зафиксировали грубых нарушений на мероприятиях, приуроченных ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, которые прошли 9 мая.