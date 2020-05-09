Принадлежащее "Газпрому" судно-трубоукладчик "Академик Черский" сменило пункт назначения и прибыло в германский порт Мукран.

Об этом со ссылкой на данные системы слежения за перемещениями морских судов пишет "Интерфакс-Украина".

"Академик Черский" прибыл из порта Балтийск в Калининградской области, где заправился топливом и водой, а также принял на борт несколько новых членов экипажа.

Напомним, что судно может быть использовано для достройки газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море. Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. За последние несколько недель "Академик Черский" несколько раз менял направление движения.

Ранее "Страна" писала, что способное достроить "Северный поток - 2" направилось в немецкий порт.

Также мы писали, что "Газпром" заплатил "Нафтогазу" $2,9 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря