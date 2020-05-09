Генеральный прокурор Ирина Венедиктова начала оправдываться в сети после того, как ее раскритиковали за поздравление ко Дню победы при помощи одноименной песни.

Соответствующий пост с поздравлениями она разместила в Facebook.

В нем она опубликовала строки из песни, а также видео клипа Лещенко с YouTube. Однако после того, как на нее обрушилась критика со стороны пользователей, которые негодовали из-за поддержки исполнителем хита аннексии Крыма, генпрокурор решила удалить кадры.

После этого она сделала обновления поста: "Песня - символ победы над фашизмом. Песня 1975 года - это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко - не символ. РФ - страна-агрессор. И Крым - украинский. Не надо манипулировать. Сегодня светлый день памяти погибшим. Мои деды вернулись. Я праздную Победу над фашизмом. Ссылку удалила - всем, кого им обидела, приношу извинения. Это частная страница, держите себя в руках", - написала Венедиктова.

Напомним, украинские правоохранители не зафиксировали грубых нарушений на мероприятиях, приуроченных ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, которые прошли 9 мая.

Также "Страна" писала, что в Одессе, несмотря на карантин, очень много людей пришли на празднование Дня победы. Все началось с автопробега по городу. Так как существует запрет на использование красных флагов, жители вывешивают на машины флаг города. Раритетные и новые автомобили, а также мотоциклы едут колонной по центру города и сигналят.