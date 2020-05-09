Во Львовском национальном медицинском университете имени Данила Галицкого студентам-медикам читают курс о вреде абортов, контрацепции и секса до брака. Такие лекции будущим медикам проводят в рамках курса "Биоэтика". Курс утвержден Министерством образования Украины.

О преподавании курса рассказало издание ZAXID.net.

О курсе лекций, которые уже более 20 лет в университете читает монахиня УГКЦ Галина Терешкевич (сестра Диогена), стало известно после того, как о них сообщила журналистка Анна Чабарай. Студенты-медики прислали ей примеры тестов и программу курса.

Основой курса стал рекомендованный Минздравом учебник лекторки "Биоэтика в системе здравоохранения и медицинского образования". Книга разделена на тематические разделы, например по теме, СПИДа, гомосексуальных отношений, половой жизни, контрацепции, а также трансплантации органов и абортов.

Автор говорит в предисловии, что нельзя пренебрегать жизнью через искусственный аборт, контрацепцию, клонирование, эвтаназию, некоторые аспекты генной инженерии, стерилизацию, репродуктивныне технологии, биомедицинские манипуляции. Автор также рассказывает, что аборты "морально недопустимы", даже если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста. Абортом называет автор и срочную контрацепцию, что действует в течение 72 часов, а секс до брака, по ее мнению, "принижает значение брака" и "грозит болезнями, которые передаются половым путем".

Психическим расстройством сестра Диогена считает и гомосексуальные отношения, которые, исходя из материалов учебника, могут быть только между мужчинами.

На гомосексуалов автор возлагает ответственность за распространение вирусных гепатитов В, С, D, а также других инфекций.

Несколько бывших слушателей курса, которым пообщались журналисты рассказали, что к предмету во время учебы не относились серьезно, как и большинство:

"В конце каждой пары она давала нам такие тесты, потом еще ставила вопрос. Если кто-то не согласен с ней, то ее это очень злило, наше мнение во внимание не принимала. Но мы это все не воспринимали серьезно, разве несколько человек. Проблем с оценкой тоже не было, главное - написать правильно тесты".

Коллеги Терешкевич рассказали, что ранее предмет был самостоятельным, однако сейчас его слушают только несколько часов в рамках курса по философии.

Заведующий кафедрой философии и экономики ЛНМУ профессор Игорь Держко говорит, что не разделяет радикальных взглядов своей коллеги, однако отметил, что отстранить от преподавания администрация ее не может, ведь монахиня якобы имеет сторонников на уровне церковного руководства.

"Она является представителем церкви, имеет поддержку на уровне церковного руководства. Она хотела организовывать свою отдельную кафедру прежде, но я был против, поэтому все осталось как есть ", - сказал заведующий кафедрой.

Общаться с журналистами Галина Терешкевич отказалась.

Ранее "Страна" писала, что на онлайн-уроке истории учитель надела на голову кастрюлю, чтобы рассказать детям про Евромайдан.

Также мы публиковали новость о том, что в Минобразования рассказали, как вузы будут заканчивать учебный год.