Украинские правоохранители не зафиксировали грубых нарушений на мероприятиях, приуроченных ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, которые прошли 9 мая.

Слова полиции передает "Интерфакс Украина".

"Акции, приуроченные к празднованию Дня победы над нацизмом, в целом по стране проходят спокойно. По состоянию на настоящий момент грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, полиция обеспечивает публичную безопасность и карантинные ограничения", - утверждают правоохранители.

В то же время в полиции уточнили, что по состоянию на 13:00 субботы, 9 мая, было открыто одно уголовное дело. Оно связано с использованием запрещенной символики.

"В полицию Сумской области поступило сообщение о том, что в Путивле во время проведения автопробега улицами города его участники использовали запрещенную символику", - рассказали в полиции.

Вместе с тем, было составлено девять административных протоколов, пять из которых касаются нарушения правил карантина.

Еще четыре протокола были составлены правоохранителями в Днепропетровской, Николаевской, Одесской областей и Киеве в связи с хулиганством.

Напомним, в Одессе, несмотря на карантин, очень много людей пришли на празднование Дня победы. Все началось с автопробега по городу. Так как существует запрет на использование красных флагов, жители вывешивают на машины флаг города. Раритетные и новые автомобили, а также мотоциклы едут колонной по центру города и сигналят.

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