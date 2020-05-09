Бывшего игрока футбольного клуба "Динамо" (Киев) Огнена Вукоевича арестовали. Он угрожал своей жене, что убьет ее. На футболиста завели уголовное дело.

Об этом сообщает портал sportske.jutarnji.hr, со ссылкой на подтверждение полиции. и

Вукоевич пришел домой пьяным и начал угрожать жене, ее сестре и матери убить их. Прибывшая на место полиция обыскала хорвата, чтобы выяснить, есть ли у него оружие. Вукоевича арестовали и возбудили против него уголовное дело.

С женой Андреей экс-футболист состоит в браке с 2016 года.

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