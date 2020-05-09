В Национальном центре ядерных исследований Польши, который расположен под Варшавой, произошел пожар. Радиационный фон находится в норме, выбросов не зафиксировано.

Об этом говорится на сайте Польского агентства атомной энергии.

Так, на территории предприятия работает исследовательский ядерный реактор "Мария", благодаря которому ведется производство изотопных препаратов для медицины и других целей.

Пожар затронул часть здания, где находятся изотопы и радиоактивные вещества. После тушения пожара специалисты провели дозиметрические измерения, которые показали – выброса радиации нет. Это же подтвердила информация из автоматической системы радиационного мониторинга.

Напомним, у 16 сотрудников украинских АЭС обнаружили коронавирус. Четверо находятся в тяжелом состоянии и у одного пока что подозрение на болезнь.

Также "Страна" писала, что в среду, 29 апреля, в 20:05 от сети был отключен атомный блок номер 3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт. Это произошло после срабатывания автоматики.