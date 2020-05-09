В Кировоградской области от коронавируса умер 63-летний врач. Он работал в детской областной больнице. Врач долго находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Андрей Балонь в субботу, передает пресс-служба ОГА.

"Мужчина находился в областной больнице на госпитализации. Долгое время был на искусственной вентиляции легких. Есть основания полагать, что умерший человек заразился во время общения со старшим братом - врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля. Медики не смогли спасти его жизнь. Выражаем соболезнования близким", - сообщил Балонь.

В регионе подтвердились еще 17 случаев выздоровления от Covid-19. Среди них - 5 медработников. Трое работают в частной клинике в Кропивницком, двое - в областном противотуберкулезном диспансере. Всего в Кировоградской области зафиксировано 411 случаев заболевания Covid-19 . Из них 239 человек уже выздоровели, а 20 умерли от осложненийвызванных Covid-19.



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