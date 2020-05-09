В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода. При этом в воскресенье, 10 мая, в Украине будет дождливо, а 11 мая может пойти снег. Возможны сильные порывы ветра.

Об этом в субботу, 9 мая, написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По данным Диденко, 10 мая в Украине местами будет дождливо, но без серьезных осадков. В южных и центральных областях будет более солнечно (Карта 1).

Синоптик сообщает, что к Украине приближается атмосферный фронт из Западной Европы, который принесет дожди, однако в понедельник еще прогнозируется сухая погода (Карта 2).

12 мая, по прогнозу синоптика, почти по всей Украине ожидаются серьезные дожди, а западный фронт принесет похолодания. В западных областях Украины возможен даже снег (Карта 3).

Диденко сообщает, что в воскресенье, 10 мая, температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в течение дня в пределах +15...+20 градусов, на Западе ожидается +17...+24 градуса. В понедельник столбики термометров поднимутся до +20...+25 градусов, а в западных областях до +27 градусов.

В столице завтра, 10 мая, не ожидается осадков, днем температура воздуха прогреется до +18...+20 градусов.

В понедельник Диденко прогнозирует тепло и солнце до+25 градусов, а уже во вторник подойдет дождевой фронт, а в среду похолодает.

Напомним, ранее Диденко прогнозировала осадки на выходные 9-10 мая. При этом температура воздуха будет держаться на уровне +15...+20 градусов. Синоптик также заявила о вероятности снега во вторник, 12 мая.