В Одессе, несмотря на карантин, очень много людей пришли на празднование Дня победы.

Как сообщает корреспондент "Страны", празднование началось с автопробега по городу. Так как существует запрет на использование красных флагов, жители вывешивают на машины флаг города. Раритетные и новые автомобили, а также мотоциклы едут колонной по центру города и сигналят.

На Аллее Славы, где расположен обелиск, а рядом захоронены павшие за Одессу герои, собралось очень много людей, которые хотят возложить цветы к братской могиле.

Люди стоят в очереди, чтобы не создавать столпотворение. Почти все, кто пришли почтить память погибших, в масках.

Одесса, 9 мая. Фото: Страна

На праздновании корреспондент "Страны" заметил "замену" запрещенной георгиевской ленте. Это - ленточка, где в ряд написано "Черный, оранжевый", соответствующими цветами на белом фоне.

Одесситы в своем стиле - с юмором - обходят закон о запрете георгиевской ленты.

Одесса, 9 мая. Фото: Страна

Кроме того, к празднующим 75-ю годовщину победы пришли одесские националисты. Они держали в руках фотографию Романа Шухевича - командира Украинской повстанческой армией. Однако их увела полиция.

Кроме того, полиция заметила мужчину, у которого была георгиевская лента, его не пустили на аллею, но не стали задерживать.

Фото: Страна

Одесса - не единственный город, где проходят массовые мероприятия к празднику. Так, мы рассказывали, что в центре Харькова провели автопробег в честь 75-летия Победы.

Также мы писали, что Зеленский хочет установить в Украине четыре колокола в память о войне, один из них будет в Крыму.