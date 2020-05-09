В субботу, 9 мая, в Беларуси прошел парад, посвященный 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне. На нем присутствовали ветераны, чиновники и приглашенные дипломаты.

Об этом говорится в материале портала TUT.by.

Так, зрителей было заметно меньше, чем в предыдущие годы. А из тех ветеранов, которые пришли, лишь немногие были в масках. Безопасную дистанцию также соблюдали не все.

Военный парад в Беларуси. Фото: tut.by

После выступления Лукашенко начался марш, который открывали барабанщики Суворовского военного училища, сводный расчет кадетских училищ и специализированных лицеев, курсанты Военной академии.

Военный парад в Беларуси. Фото: tut.by

Также в параде участвовали женщины, которые проходят службу в Вооруженных силах. По словам ведущего парада, сейчас их около четырех тысяч.

Военный парад в Беларуси. Фото: tut.by

Кроме наземной военной техники, на параде также были представлены вертолеты и самолеты. Над зрителями прилетел вертолет Ми-8, Ми-24, Ан-26, Як-130, Су-25. Впервые в параде участвовал Су-30СМ.

Военный парад в Беларуси. Фото: tut.by

После воздушной части парада зрителями выступила свободная рота почетного караула. А завершали празднование песней "День Победы", которой подпевали Лукашенко и несколько чиновников.

Уточним, что в годы войны Беларусь потеряла около трех миллионов человек. Враг разрушил и сжег 209 городов и поселков, 9 200 деревень и более 10 000 промышленных предприятий.

Военный парад в Беларуси. Фото: tut.by

Напомним, в субботу, 9 мая, в Минске начался военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой отечественной войне. В ходе выступления президента страны Александра Лукашенко он почтил подвиг всех народов в победе над врагом.