В Украину вернулись еще 700 человек, после того, как вчера, 8 мая, в аэропорту "Борисполь" приземлились семь спецрейсов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял пять авиарейсов с пассажирами - из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона. Пограничники оформили на въезд почти 700 украинцев", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после приземления пограничники всем измерили температуру, у всех пассажиров она была в норме. Также ни один из прибывших не жаловался на самочувствие.

Отмечается, что все пассажиры, которые вернулись спецрейсами, установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам, а пограничники проверили это в ходе проведения паспортного контроля.

Также отмечается, что вчера пассажиропоток через украинскую границу, по сравнению предыдущими сутками, был несколько увеличенным, границу на въезд и на выезд пересекло почти 13,5 тыс. человек.

Напомним, 16 марта Украина закрыла закрыла авиасообщение.

Ранее мы сообщали, что с 1 по 9 мая авиакомпания МАУ должна выполнить 11 специальных международных рейсов для доставки граждан Украины и нерезидентов из-за границы.