В пятницу, 8 мая, на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" умер повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

"Мы все знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию "Академик Вернадский", - сказал руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

По его словам, сейчас выясняются все обстоятельства смерти Омеляновича. Предварительно установлено, что он покончил с собой из-за личных проблем.

"К сожалению, все мы живые люди, и никто наперед не знает, что для кого станет последней каплей или "соломинкой, которая сломала спину". Будет решаться вопрос доставки тела в Украину. Обязанности повара на станции сейчас по очереди будут выполнять все другие участники экспедиции", - подчеркнул Дикий.

Уточняется, что Омелянович родился в 1985 году в городе Малин Житомирской области. Впервые отправился в экспедицию в 2011 году. В своем последнем посте на Facebook он призвал чтить и уважать людей и дома, где на них ждут.

Напомним, в феврале этого года украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" покрыл малиновый снег. Ученые объясняют, что такую окраску он приобрел из-за микроскопических снежных водорослей. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis.