Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что будет лично настаивать на принятии управленческих и кадровых решений из-за задержки выплат медицинским работникам надбавки в размере 300% за работу с больными коронавирусом.

Об этом он сообщил во время брифинга, которое опубликовано в Facebook.

"Я буду настаивать на принятии необходимых управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право, простите, просто издеваться над нашими медицинскими работниками", - сказал он.

При этом Степанов уточнил, что все без исключения медицинские работники должны получить надбавки. А ситуацию с задержкой лично контролируют президент и правительство страны.

Про возможные увольнения - с 9:20. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, по состоянию на утро, 9 мая, в Украине зафиксировано 14 710 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки зафиксировано 515 новых случаев заражение. Из них в Киеве зафиксировано заражение 50 человек.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро субботы, 9 мая, количество зараженных коронавирусом в рядах ВСУ увеличилось на восемь человек.