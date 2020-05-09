Супруга президента США Дональда Трампа Мелания снова удивила всех своим стильным нарядом, в котором вместе с мужем, появилась на церемонии возложения венков в Вашингтоне в честь 75-летия со Дня Победы.

Соответствующие фото Мелания Трамп опубликована на странице в Instagram.

Стоит отметить, образ Мелании в целом выглядел очень элегантно и стильно, начиная от прически и заканчивая обувью. Она была одета в в серое клетчатое пальто и обута в черные туфли-лодочки на шпильке. Также у Мелании была традиционная укладка с большими локонами и насыщенный макияж со смоки-йас.

Президент США пришел на церемонию в черном длинном пальто, под которым виднелись черный костюм с белой рубашкой и полосатым галстуком.

Фото: Instagram/ flotus

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