Так как в Украине из-за карантиина и распространения коронавируса отменены массовые мероприятия к Дню Победы люди решили устроить праздничные автопробеги.

Мы собрали фото с пробегов в других городах Украины - Киеве, Запорожье, Одессе и Харькове.

В Киеве автопробег провела "Оппозиционная платформа - "За жизнь". Лидеры партии возложили цветы к Вечному огню в Киеве, а потом проехались в автомобиле военных лет и на площади Победы спели песню "День победы".

В машине ехали Бойко, Левочкин и Медведчук. Фото: Оппозиционная платформа - за жизнь

В Одессе, в виду запрета на использование красных флагов, участники вывешивают флаг города.

В Одесса авто массово увешивали флагами города. Скриншот с видео

В Запорожье "Полк Победы" выставил красные флаги с надписью "Полк Победы" около Аллеи Боевой Славы, пишет местный сайт "061".



Там возлагали цветы горожане и находились ветераны АТО, которые провели свой автопробег от площади Героев. В этот момент колона с красными флагами, которая ехала по проспекту Соборному, остановилась около Аллеи. Между ветеранами АТО и "Полком победы" произошли стычки и перепалки.

Фото: 061.ua

Кроме того, ежегодный автопробег, посвященный 75-летию со Дня Победы провели в Харькове.

Судя по ним, в автопробеге приняли участие автомобили, стилизированные под военную технику тех лет, и харьковчане, одетые в форму военную форму бойцов Красной армии. Мероприятие проходило на одной из главных площадей города - на Площади Конституции.

День Победы в Харькове. Фото: Telegram "ХС Харьков"

Ранее "Страна" писала, что Зеленский хочет установить в Украине четыре колокола в память о войне. Один из них - в Крыму.

Также мы рассказывали, что Зеленский в День победы прибыл в Ужгород и возложил цветы к Холму славы.