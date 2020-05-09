На утро субботы, 9 мая, количество зараженных коронавирусом бойцов Вооруженных сил Украины увеличилось до с 32 до 40 человек. За сутки болезнь подтвердилась у восьми военных, таким образом рост заболеваемости составил 25%.

Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

Так, выздоровели от коронавируса 53 бойца, а два случая оказались летальными. На изоляции сейчас находится несколько сотен воинов.

"На изоляции (в том числе самоизоляция) – 314 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайших трое суток - 23 человека", - говорится в сообщении.

Из восьми зараженных, обнаруженных за сутки, семь отправились на самоизоляцию. Одного отправили в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Их состояние оценивают как удовлетворительное, а симптомы заболевания отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро, 9 мая, в Украине зафиксировано 14 710 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки зафиксировано 515 новых случаев заражение. Из них в Киеве зафиксировано заражение 50 человек.

"Страна" также писала, что 7 мая медицинское командование ВСУ сообщало, что за сутки обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией у бойцов.