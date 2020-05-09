В Измаиле 30 человек разгромили дом цыган. Фото, видео
В Одесской области в городе Измаил произошел конфликт между местными жителями и ромами. Группа из 30 человек разгромила дом ромской семьи.
Об этом сообщает "Бессарабия INFORM".
Три десятка молодых людей повредила дом цыганской семьи на пересечении улицы Телеграфной и переулка Тимирязева. Конфликт зародился еще несколько дней назад, когда ромы напали на женщину.
По информации издания, за пострадавшую решили вступиться двое парней, однако ромы избили и их.
Фото: Бессарабия INFORM
После этого к ромам пришли уже несколько десятков молодых людей зашли во двор и в течении нескольких минут покрушили забор, ворота и дом. Сами жители дома убежали, когда прищли молодые люди.
Сотрудники патрульной полиции прибыли на место и успели задержать некоторых участников конфликта на соседних улицах. Ожидается приезд следственно-оперативной группы Измаильского отдела полиции.
Видео: YouTube/Черкасов Сергей
Ранее "Страна" писала, что мэр потребовал вывезти из Ивано-Франковска ромов.
Также мы рассказывали, что столичные полицейские увидели в сети видео сожжения палатки ромов и завели уголовное дело.