В Одесской области в городе Измаил произошел конфликт между местными жителями и ромами. Группа из 30 человек разгромила дом ромской семьи.

Об этом сообщает "Бессарабия INFORM".

Три десятка молодых людей повредила дом цыганской семьи на пересечении улицы Телеграфной и переулка Тимирязева. Конфликт зародился еще несколько дней назад, когда ромы напали на женщину.

По информации издания, за пострадавшую решили вступиться двое парней, однако ромы избили и их.

Фото: Бессарабия INFORM

После этого к ромам пришли уже несколько десятков молодых людей зашли во двор и в течении нескольких минут покрушили забор, ворота и дом. Сами жители дома убежали, когда прищли молодые люди.

Сотрудники патрульной полиции прибыли на место и успели задержать некоторых участников конфликта на соседних улицах. Ожидается приезд следственно-оперативной группы Измаильского отдела полиции.

Видео: YouTube/Черкасов Сергей

Ранее "Страна" писала, что мэр потребовал вывезти из Ивано-Франковска ромов.

Также мы рассказывали, что столичные полицейские увидели в сети видео сожжения палатки ромов и завели уголовное дело.