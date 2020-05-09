Сегодня Украина встретила 75-ю годовщину победы над Германией во Второй мировой войне.

Победу эту одержал СССР вместе с англо-американскими союзниками. Но основной массив потерь и побед - за Красной армией, в которой воевали порядка 7 миллионов жителей УССР. То есть современной Украины.

Редко найдешь в нашей стране семью, которую бы не коснулась война. Поэтому 9 мая украинцы всегда отмечали как большой праздник, несмотря на попытки властей в последние 6 лет нивелировать его значение.

Причем в этому году традиции не помешал ни карантин, ни призывы чиновников оставаться дома.

"Страна" выяснила, как Украина отметила юбилей Победы.

Как отметила власть

С утра многие представители власти побывали в столичном Парке Славы, где возложили цветы к вечному огню. Туда пришла часть руководства Рады и комитетов - во главе со спикером Дмитрием Разумковым.

Еще раньше фото с Вечного огня в Киеве опубликовал президент.

Из фракций парламента отдельной группой к стеле Неизвестному солдату пришла только "Оппозиционная платформа За жизнь". Ее депутаты объявили о создании движения "Национальный фронт", которое будет бороться за сохранение исторической памяти.

А вот партия "Слуга народа" на своем официальном телеграм-канале выпустила довольно странное заявление о том, что сегодня на самом деле "день скорби".

"Для Украины, как и для большинства цивилизованных стран, День победы над нацизмом является днем ​​памяти и скорби. Это не триумф победителей над побежденными, а дата, когда надо вспомнить подвиг наших предков, почтить всех, кто боролся против нацистского режима", - говорится в телеграм-канале политсилы.

Не менее знаковым стало видеообращение Владимира Зеленского, которое тот записал в Закарпатской области. Президент перечислил украинцев, которые боролись с нацизмом.

Правда, в их числе оказалась почему-то член ОУН Елена Телига, которая сотрудничала с нацистами во время оккупации и работала в коллаборантской газете "Волынь". Немцы ее потом казнили в Киеве в числе других украинских националистов, которые показались им слишком самоуправными. Но личность поэтессы явно не из тех, кого можно заносить в борцы с гитлеровцами.

Также обращает на себя внимание, что во всей речи Зеленского — ни слова о Красной армии, которая внесла решающий вклад в Победу. Как будто украинцы побеждали нацистов и их союзников сами по себе. Зато упоминается армия США.

Президент туманно сообщает, что украинцы воевали "в антигитлеровской коалиции". Отметим, что в нее входили конкретные государства, а не люди по признаку национальности. Абсолютное большинство украинцев служили именно в Красной армии СССР.

При этом из слов Зеленского вообще непонятно, кто такая, к примеру, Мария Щербаченко, которая вынесла с поля боля 112 раненых. А вынесла она их во время боев за Киев, воюя в Красной армии.

Или упомянутый президентом снайпер Василий Курка. Зеленский не сказал, что этот 16-летний комсомолец-винничанин военному призыву по возрасту не подлежал, но добровольцем вступил в Красную армию.

Причем, всех, кто воевал в армии США, Зеленский обозначил куда конкретнее. "Это Николас Орешко. Кавалер Медали Почета и пурпурного Сердца - высоких военных наград США. Его в Белом Доме лично наградил Президент Гарри Трумэн", - подробно описал президент.

Для сравнения - куда более сжато говорится об украинце Бересте: "Уроженец Сумщины Алексей Берест, устанавливающий флаг СССР над Рейхстагом".

Впрочем, из слов Зе все же понятно, что многие ветераны-украинцы - советские воины: президент упоминает их звания героев СССР. Например, летчиков Ивана Кожедуба и Ахмет Хан-Султана. По поводу последнего президент не забыл уточнить, что тот боролся против депортации крымских татар - запустив шпильку в сторону Советского Союза.

В общем эта часть обращения была с поправкой на индивидуальность президента вполне себе порохоботской. На завершение речи Зе предложил установить в четырех частях Украины колокола памяти - на Луганщине, Закарпатье, а также Донецке и Симферополе.

"И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины", - завершил президент.

Заявление Зеленского резко контрастировало с тем же обращением президента Беларуси. Александр Лукашенко много говорил о своей стране. Но при этом несколько раз подчеркнул, что победа досталась общими усилиями.

"Мы преклоняемся над подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, грузинов и армян, литовцев и эстонцев", - сказал Лукашенко. Также он не стеснялся говорить, что победили нацистов именно советские солдаты.

Но вернемся к украинской власти. Интересно, что вообще никак на Дне Победы не отметился Кабмин во главе с премьером Денисом Шмыгалем. Нет поздравлений ни на сайте, ни в соцсетях.

Хотя даже предыдущий премьер Гройсман и многие министры в прошлом году приходили к могиле Неизвестного солдата.



Отдельные ремарки к празднику подготовило лишь министерство иностранных дел Украины. Оно написало пост в Facebook, о том, как советская пропаганда "украла" у украинцев подвиг водружения знамени над Рейхстагом.

Какое отношение к данному историческому вопросу имеет МИД - не совсем понятно. Но вышло как вышло - в день победы над нацистской Германией официальный Киев раскритиковал СССР.

А еще МИД вместо поздравлений украинцам в Днем победы написал поздравления Евросоюзу в связи с юбилеем "декларации Шумана", которая положила начало послевоенному объединению Европы.

В Минобороны сегодня тоже ни словом не помянули День победы. Вместо этого опубликовалит ролик памяти по погибшим в зоне ООС.

Как отмечает народ

Главное, что произошло сегодня - украинцы вышли на улицы и отправились возлагать цветы, несмотря на карантин.

Это произошло в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре.

В столице и других городах подходы к Вечному огню заблокировала полиция. В Киеве она была усилена членами ультраправой "Муниципальной стражи", которая часто вступала в перепалки с людьми, пришедшими на возложение цветов.

"Стража" пыталась не пустить в Парк славы лидера коммунистов Петра Симоненко и также ругалась с людьми, которых заставляли стоять в очереди. Дело в том, что возложение цветов постоянно прерывалось на дезинфекции. Из-за которых приходилось стоять в очереди к Вечному огню по полчаса и дольше.

Примерно та же история была 2 мая в Одессе, когда полиция постоянно перекрывала доступ на Куликово поле. Такое впечатление, бесконечные дезинфекции делают специально, чтобы отбить охоту приходить сюда.

Вот как это выглядело сегодня в Киеве:

Дезинфекция в Киеве. Фото "Страны"

Как проходил День победы в Киеве - можно посмотреть в видеосюжете "Страны".

В Одессе День победы отметили очень массово. Люди тысячами приходят к памятнику Неизвестному матросу.

Там дежурит полиция, но людям позволяют более кучно собираться, чем в Киеве.

Отдельные одесситы придумали, как креативно обойти закон о запрете георгиевской ленты.

Праздник одесситам пытались испортить националисты, которые пришли с портретами Бандеры и Шухевича, а также других участников ОУН-УПА. Но они ушли, когда хлынул вал сторонников Победы.

Еще один способ празднования - автопробеги в честь Победы.

В Киеве его организовала "Оппоплатформа За жизнь". Ее депутаты проехались от парка Славы к площади Победы, гле спели песню "День победы".

Автопробеги прошли в Одессе и Харькове. В первой столице катались стилизованные под времена ВОВ автомобили и мотоциклы. А в Одессе прошло несколько автопробегов. В одном из них ехали обычные авто, где запрещенную советскую символику заменили на флаги города.

А в другом были флаги красного цвета с надписью "9 мая. Спасибо деду за Победу". Из-за этих флагов у автопробега была стычка с националистами.

Как рассказал организатор этого автопробега нардеп от "Оппоплатформы" Николай Скорик, радикалы и полиция перекрыли машинам дорогу.

"Тем не менее, автопробег состоялся. Оппозиция проехала по улицам Одессы в честь тех, кто с Победой вернулся в этот город 75 лет назад", - написал Скорик в Facebook.

В Днепре празднование же велось способом, похожим на киевский - памятное место обнесли забором.

Днепр. Фото "Відкритий"

В Запорожье организация "Полк Победы" - аналог российского "Бессмертного полка" - тоже провела автопробег. Однако националисты атаковали машины и срывали с них советскую символику.

В автопробеге приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами. Автоколонна проехала по центральному проспекту Запорожья, остановившись возле Аллеи Боевой славы, где находились люди с флагами Украины.

После срывания красных флагов националистами, возникла словесная перепалка. Одни кричали "Слава народу-победителю!" и "Спасибо деду за Победу", а вторые - "Слава Украине!" и "Путин - х..ло".

Праздник продолжается, и люди до вечера будут нести цветы к памятникам павшим воинам. Но уже можно сделать опеределенные выводы.

Выводы

Украинцы массово пошли на День победы возлагать цветы - несмотря на карантин. Народа собиралось у Вечного огня в Киеве и других городах даже больше, чем на Пасху. Хотя власть и старалась максимально затруднить проход к аллеям славы.

Дни победы в последние годы вообще приобрели очень серьезный размах. Народ ходит на них вопреки государственной политике забвения Победы и попыток насадить культ примирения.

Понятно, что эти категории друг другу противоречат. С кем и почему нужно примиряться в День победы над нацизмом? Получается, что только с нацистами.

Хотя, конечно, власть имеет в виду примирение ветеранов Красной армии с ОУН и УПА, которые либо служили, либо были лояльны гитлеровцам. Насколько популярна эта идея - можно судить по вчерашнему дню. 8 мая, когда чиновники отмечали День памяти и примирения, люди сидели дома.

На фоне размаха народного праздника 9 мая крайне половинчатой выглядит позиция руководства страны.

Более-менее пространно выступили спикер Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский. Но его речь скорее напускала туману на подвиги той войны. И пыталась максимально заретушировать, кто именно победил нацизм. Хотя даже посольство Британии в Украине вчера заявили, что основной груз войны вынесли на себе народы СССР.

Очень характерный случай, с точки зрения позиции власти по празднику, произошел с генпрокурором Венедиктовой. Она сначала разместила на своей странице в соцсети поздравления украинцам с Днем победы, прикрепив ссылку на одноименную песню в исполнении Лещенко, а после того, как ее затравили националисты, песню Лещенко удалила и принесла извинения (подробнее об этом случае можно прочитать здесь).

В целом же, большинство органов власти по поводу праздника вообще отмолчались. И только МИД написал очередной антисоветский опус в Facebook.

То есть власть, как и при Порошенко, празднует одно, а народ - другое.