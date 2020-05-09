В Харькове, 9 мая, провели ежегодный автопробег, посвященный 75-летию со Дня Победы.

Соответствующие фото и видео опубликованы на странице "ХС Харьков" в Facebook, в субботу, 9 мая.

Судя по ним, в автопробеге приняли участие автомобили, стилизированные под военную технику тех лет, и харьковчане, одетые в форму военную форму бойцов Красной армии. Мероприятие проходило на одной из главных площадей города - на Площади Конституции.

День Победы в Харькове. Фото: Telegram "ХС Харьков"

Видео: Facebook/ "ХС Харьков"

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит сегодня, 9 мая, в День победы, в Украине и в мире.