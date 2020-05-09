Президент Украины Владимир Зеленский дал старт проекту по установке мемориальных символов на территории Донецкой и Луганской областей, а также на территории Крыма и Закарпатья. Там будут установлены специальные колокола. Часть из них будет символизировать начало и завершение освобождения территории страны во Второй мировой войне, а колокола в Крыму и на Донбассе – возвращение Украине всех ее территорий.

Об этом он сообщил во время нового видеообращения, которое опубликовано на Facebook.

"75 лет назад мы одержали победу над нацизмом. Потребовалось еще 46 лет, чтобы мы получили независимое Украинское государство. И сегодня уже шестой год подряд мы его защищаем. Это все страницы нашей истории, которые объединяют и делают нас сильнее", - сказал он.

Зеленский дал старт проекту по установлению мемориальных колоколов. Смотреть с 5:00. Видео: facebook.com/zelenskiy95

Первый колокол, утверждает Зеленский, будет установлен в Луганской области.

"Сегодня, с верой в нашу цель, я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола. Вчера я был на Луганщине, возле первого поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол - Колокол Памяти", - сказал он.

В то же время колокола на Донбассе и Крыму, по словам президента Украины, будут установлены после возвращения территорий.

"Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будут установлены еще два колокола: Колокол Мира в Донецке. И Колокол Единства в Симферополе. И в момент, когда в Украине наступит мир, и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины", - подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве в День победы 9 мая. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков также возложил и на своей странице поздравил всех с праздником, но напомнил о том, что в этот день нужно вспоминать погибших.

Также "Страна" писала, что во время своего видеообращения в честь Дня победы к гражданам, президент Украины Владимир Зеленский совершенно не упомянул того факта, что большинство украинцев воевали в составе Красной армии, зато много внимания уделил отдельным украинцам, которые воевали в армии США.