За сутки 8 мая в Киеве выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией у жителей столицы. В результате болезни два человека умерли, всего в в столице 1771 больных.

О заболевших в столице сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"За прошедшие сутки заболевания лабораторно подтвердили еще у 50 человек. Среди них – 12 медиков (четверть от всех заболевших - Ред.). За прошедшие сутки в Киеве 2 летальных случая. На сегодня в столице уже 1771 подтвержденный случай заболевания Covid-19. Умерли 34 человека".

За прошлые сутки заболели: 21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет, 26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет, 1 девочка в возрасте 7 лет и 2 парня в возрасте 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Остальные – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за 8 мая 7 человек. Всего коронавирус преодолели 134 жителя столицы. По районам лабораторно подтвержденные случаи добавились:

Печерский +14

Шевченковский +1

Соломенский +2

Днепровский +4

Святошинский +2

Деснянский +11

Подольский +4

Голосеевский 1

Оболонский +6

Дарницкий +5

Ранее "Страна" писала, что врач рассказала, как лечат больных коронавирусом плазмой и препаратами из ревматологии.

Также мы рассказывали, что в мире уже больше 4 миллионов зараженных вирусом.