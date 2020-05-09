Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на параде, посвященном 75-й годовщине победы в Великой отечественной войны, и почтил подвиг всех народов ув победе над врагом.

Кадры выступления размещены в Telegram-канале "Политика Страны".

"Уважаемые соотечественники и гости Беларуси. Поздравляю вас с Днем Победы. Этот праздник для нас священный. Трагедия беларусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений – самой жестокой войны прошлого века. Это несоизмеримо ни с какими трудностями сегодняшнего дня", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко обратился ко всем, кто критиковал власти Беларуси за проведение парада в разгар эпидемии коронавируса.

"В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире, найдутся люди, осуждающие нас за этот парад. Мы просто не могли иначе. У нас не было бы другого выбора. А если и был бы, мы поступили бы также. Потому что на нас смотрят глаза погибших советских солдат. Глаза замученных в застенках гестапо…" - сказал он.

В ходе выступления Лукашенко также заявил, что "мы преклоняемся над подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, грузинов и армян, литовцев и эстонцев".

Напомним, в субботу, 9 мая, в Минске начался военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой отечественной войне.

Также "Страна" писала, что 5 мая Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил лидеров других государств, в том числе Украины и России, приехать в Минск на парад Победы.