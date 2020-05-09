Во время своего видеообращения в честь Дня победы к украинцам президент Украины Владимир Зеленский совершенно не упомянул того факта, что большинство украинцев воевали в составе Красной армии, зато много внимания уделил отдельным украинцам, которые воевали в армии США.

На это обратил внимание телеграм-канал "Политика страны".

"Обращение президента, мягко говоря, не то, которое хотели бы услышать на 9 мая многие избиратели Зеленского. Он постарался максимально размыть тот факт, что подавляющее большинство украинцев сражалось с нацистами в рядах Красной Армии. О ней вообще ни слово не сказано. Зато вспомнил отдельных украинцев, которые воевали в армии США. Причем в такой пропорции вспомнил, что складывалось впечатление как будто четверть всех украинцев во Второй мировой войне воевала за американцев.

Ну и совсем неуместно выглядит упоминание 9 мая поэтессы Елены Телиги. Она хоть и была казнена нацистами, но до того сотрудничала с оккупационной администрации и с антисемитской газетой "Украинское слово", где призывали доносить на евреев, скрывающихся от расправы", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Напоним, что Зеленский в своей речи перечислил имена, "которыми Украина может и должна гордиться":

Иван Кожедуб. Трижды герой Советского союза, лучший летчик Второй Мировой, который сбил более 60 вражеских самолетов;

Николас Орешко. Кавалер Медали Почета и пурпурного Сердца - высоких военных наград США. Его в Белом Доме лично наградил Президент Гарри Трумэн;

Евдокия Завалий - первая и единственная женщина-командир взвода морской пехоты, участвовала в боях за Керчь и Севастополь;

Елена Витер, которая спасла десятки еврейских детей в Холокост и стала первой Украинской, получившей титул "Праведника Народов Мира";

Крымский татарин Амет-Хан Султан, уничтоживший 30 немецких самолетов, получивший две Золотые Звезды Героя Советского Союза, а во времена депортации крымских татар - не отрекся своего народа и боролся за его права;

Татьяна Маркус. Подпольщица, которая во времена оккупации Киева, в 21 год уничтожила несколько десятков нацистских солдат и офицеров и была удостоена звания Герой Украины;

Работники Харьковского конструкторского бюро, создали легендарный Т-34. И Игорь Побирченко, который в этом танке первым разбил ворота концлагеря Аушвиц;

Академик Александр Богомолец, чья система сбора и переливания крови спасла жизнь сотням тысяч раненых бойцов;

Поэтесса Елена Телига, казненная нацистами в Бабьем Яру (отметим, что она сотрудничала с оккупантами и работала в антисемитской газете, где призывали доносить на евреев - Ред.);

Василий Курка, который в 16 лет стал снайпером и уничтожил 179 врагов;

Мария Щербаченко, которая вынесла с поля боя 112 раненых;

Алекс Дяченко, именем которого назван эсминец ВМС США;

Уроженец Сумщины Алексей Берест, устанавливавший флаг СССР над Рейхстагом;

Выходец из семьи украинских лемков Майкл Стренк, устанавливавший флаг США на Иводзиме

Ранее мы писали, что в "Слуге народа" назвали День победы "днем скорби".

Также мы рассказывали, что глава Института нацпамяти Дробович допустил отмену выходного 9 мая в Украине.