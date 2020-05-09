В субботу, 9 мая, в Минске начался военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой отечественной войне.

Прямая трансляция парада транслируется на YouTube.

"В составе механизированной колонны 18 парадных расчетов. Всего 185 единиц техники. Право идти первым у легендарного танка Т-34. Следом – мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. Это современные образцы вооружения. В том числе и произведенные на белорусских предприятиях", - говорится в описании.

Парад победы в Беларуси. Видео: YouTube/CTVBY

Кроме того, в ходе парада в небо поднимут десятки самолетов и вертолетов.

"В числе воздушных судов - истребители Су-30СМ и МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130, учебно-тренировочные самолеты Л-39, военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ5. В полете участвуют только летчики первого класса", - подчеркивается в описании.

Напомним, 5 мая Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил лидеров других государств, в том числе Украины и России, приехать в Минск на парад Победы.

Также "Страна" писала, что Александр Лукашенко не видит оснований переносить парад Победы и президентские выборы. По его мнению, это никак не повлияет на здоровье белорусов. Ранее глава Беларуси отказался отменять парад на День Победы.