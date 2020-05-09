Администрация социальной сети Facebook удалила страницы и группы которые регулировались фабрикой троллей, которой управляла партия "Единое национальное движение" экс-президента страны Михаила Саакашвили, ныне занимающим пост главы Исполнительного комитета реформ.

Об этом Facebook написали в своем отчете по соцсети за апрель.

Сообщается, что администраторы сочли деятельность этих аккаунтов подозрительной и удалили в общем 153 страницы в Facebook и Instagram.

"Наконец, мы удалили 23 учетных записи Facebook, 80 страниц, 41 группу и 9 учетных записей Instagram. Эта деятельность возникла в Грузии и была локально ориентированной. Наше расследование связало эту сеть с лицами, связанными с "Единым национальным движением", политической партией. После нашего расследования мы заподозрили эту деятельность как скоординированную и являющейся примером недостоверного поведения в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, Михаил Саакашвили управлял политической, правящей партией "Единое национальное движение" (ЕНД) в период президентства с 2004 по 2013 год.

Ранее мы писали, что 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполкома реформ. В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла из Киева.

Также мы писали о том, что по поводу своей новой должности считает сам Саакашвили.