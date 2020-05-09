Митрополит митрополит Бориспольский и Броварский, управляющий делами Украинской православной церкви Антоний дал комментарий коронавируса информационной атаки на УПЦ из-за случаев заболевания в церкви. Он заявил, что болеют священники всех церквей Украины, однако журналисты заостряют внимание именно на УПЦ.

Об этом митрополит заявил в комментарии во время возложения цветов к Вечному огню 9 мая.

По словам священнослужителя, коронавирус не выбирает, он затронул всех, но про УПЦ говорят особенно много и выборочно.

"Мы видим, что умирают люди разные. И ученые, и представители греко-католической церкви и представители ПЦУ и монахи Киево-печерской лавры, но почему-то акцент действительно делается только на Украинской православной церкви", - сказал Антоний.



"Некоторые СМИ ждали, когда это произойдет. Но мы люди верующие и все, что Господь нам посылает мы воспринимаем с доверием к Богу, к промыслу Божьему, молимся за всех, кто болеет за тех людей, которые нам сочувствуют", - высказал свое мнение Антоний.

Кроме того, о своем самочувствии рассказал и митрополит Онуфрий. После того, как журналистка спросила, как его здоровье, он в ответ спросил у журналистки, как ее здоровье. После этого ответил: "и мое, Слава Богу".

Ранее "Страна" писала, что в Черновцах архимандрит пришел в редакцию к журналистам, которые написали, что у него Covid-19.

Также мы рассказывали, что происходит в Лаврах и монастырях во время эпидемии.